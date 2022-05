Funcionário da Caern é morto a tiros no município de Rodolfo Fernandes

A vítima foi identificada como Francisco Nilton de Carvalho, de 52 anos. Ele era residente em Severiano Melo e trabalhava no escritório da Caern em Rodolfo Fernandes. Segundo informações da PM, Nilton foi surpreendido e morto com disparos de arma de fogo na região das costas, quando chegava ao trabalho, por volta das 14h desta quarta-feira (18). Não houve testemunhas do crime.