PM registra homicídio no Assentamento Pau Branco, zona rural de Mossoró

A Polícia Militar registrou na noite desta quinta-feira (19), o 55º homicídio do ano de 2022, em Mossoró. Desta vez, o crime aconteceu no Assentamento Pau Branco, localizado na zona rural do município.

A vítima foi identificada como Jéfferson dos Santos Fernandes, de 29 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava na casa da sogra, quando foi surpreendido por dois suspeitos, que se aproximaram do local em uma motocicleta.

Jéfferson ainda tentou fugir correndo, mas foi perseguido e morto em via pública. Os suspeitos se evadiram em seguida.

A PM isolou o local do crime até a chegada do Itep e da Polícia Civil, para iniciar as investigações.

Ainda não há hipóteses sobre a motivação do crime. O corpo da vítima foi removido para exames da sede do Itep e depois será liberado para sepultamento.