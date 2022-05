Um acidente e dois ataques a tiros deixam 5 mortos em Mossoró

Todas as ocorrências foram durante a noite deste domingo para esta segunda-feira, dia 23. O primeiro caso foi o atropelamento na BR 304, na região do Grande Alto São Manoel. O primeiro ataque a tiros aconteceu nas margens da BR 110, na Lanchonete Ponto Certo, no bairro Pintos (FOTO), deixando três mortos. O segundo ataque a tiros foi nas Barrocas, deixando mais uma vítima de tiros. Veja os nomes e históricos das ocorrências no MH

Foto: Nilson Ferreira/Passando na Hora