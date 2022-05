Suspeito de abusar sexualmente da enteada de 17 anos é preso em Guamaré

João Batista de Carvalho, de 42 Anos, foi preso na noite desta segunda-feira (23) e conduzido à delegacia de plantão de Mossoró, onde foi autuado pelo crime de estupro. Segundo informações do delegado Christiano Othon, o suspeito mantinha um relacionamento com a mãe da vítima. Ouvido na delegacia, ele confessou o crime. A menor também esteve no local e confirmou os fatos. O homem foi conduzido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.