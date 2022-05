Abastecimento de Assu e parte de Mossoró serão afetados por serviços em adutora

O serviço para instalação de novos conjuntos motobombas na Adutora Jerônimo Rosado foi iniciado pela Caern na manhã desta quarta-feira (25) e segue até às 22h de sexta-feira (27). Parte da cidade de Mossoró terá redução no abastecimento durante a execução do serviço e toda a cidade de Assú terá suspensão do abastecimento.