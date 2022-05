Dois homicídios são registrados em Mossoró na tarde desta quarta-feira, 25

O primeiro caso aconteceu por volta das 14h30, na Rua Antônio Bento, Nº 3, nas Malvinas. A vítima foi identificada como Paulo Roberto de Oliveira. Pouco tempo depois, por volta das 15h30, Mateus André da Silva Cavalcante também foi morto a tiros, na Rua José Erasmo, Nº 135 , no Alto do Sumaré. Até o momento, as motivações dos dois crimes são desconhecidas e deverão ser investigadas pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.