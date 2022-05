Catedral de Santa Luzia passará por revitalização; trabalhos começam na segunda-feira, 30. Para realização da reforma, a Catedral fecha suas portas neste domingo (29), após a missa das 19h. Nesta primeira etapa, a igreja ganhará energia solar, climatização, reorganização de toda a estrutura elétrica, grande tratamento acústico, revitalização do piso, pintura e outras melhorias. Também na segunda, o Padre Flávio Augusto irá receber a imprensa para apresentar todos os detalhes da obra, tais como orçamento e prazo de entrega; veja para onde serão transferidas as celebrações da Catedral.

A Catedral de Santa Luzia, construída em 1842, fecha suas portas neste domingo (29), após a missa das 19h, para realização de serviços de revitalização interno e externo em suas estruturas.

A partir da segunda-feira (30), as missas diárias e dominicais acontecerão em dois novos lugares. A missa da semana, das 17h, de segunda a sexta-feira, passará para o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e as dominicais (6h, 9h, 11h e às 19h) para o ginásio do Colégio Sagrado Coração de Maria, mais conhecido como Colégio das Irmãs, no Centro de Mossoró.

Nesta primeira etapa, a igreja ganhará energia solar, climatização, reorganização de toda a estrutura elétrica, grande tratamento acústico, revitalização do piso, pintura e outras melhorias.

Também na segunda-feira, a partir das 7h, o vigário geral e pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto, estará recebendo a imprensa para apresentar todos os detalhes dessa primeira etapa de um grande projeto de reforma da Catedral de Santa Luzia.

A Paróquia de Santa Luzia tem em mãos um projeto de reforma ampla da Catedral elaborado pelo Apostolado Litúrgico de Arquitetura das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre, em São Paulo.

Trata-se do mais importante escritório de arquitetura sacra do país, especializado em projetos arquitetônicos de construção, reforma, interiores e vitrais, bem como o desenho e execução de painéis artísticos.

PATRIMÔNIO

A Catedral de Santa Luzia representa o marco de desenvolvimento urbanístico de Mossoró e abriga o maior patrimônio religioso do seu povo, a devoção a Santa Luzia, padroeira da cidade, celebrada todos os anos em dezembro, levando mais de 100 mil pessoas às ruas da cidade.

A história da Paróquia de Santa Luzia está tão ligada à fundação do município de Mossoró que chega a se confundir uma com a outra.

Isso porque ao redor da capela começou a surgir a localidade denominada Santa Luzia, cuja evolução, do povoado que virou município, está estreitamente relacionada à trajetória da capela que hoje é a Catedral.