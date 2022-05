“É investimento na segurança, na parte operacional e também nos uniformes”. O secretário de Segurança do Município, Cledinilson Morais, destacou a importância da entrega, por parte da Prefeitura de Mossoró, de cinco caminhonetes à Guarda Civil Municipal e seis veículos para os agentes de trânsito. Além dos veículos, eles também receberam novos fardamentos. Os uniformes dos agentes de trânsito seguem o padrão da categoria no âmbito nacional. A entrega aconteceu na noite desta quarta-feira (25). “Essa renovação de frota já é a segunda na gestão do prefeito Allyson Bezerra”, lembrou o secretário.

Na noite desta quarta-feira (25), a Prefeitura de Mossoró entregou cinco caminhonetes à Guarda Civil Municipal e seis veículos para os agentes de trânsito. Além dos veículos, eles também receberam novos fardamentos. Os uniformes dos agentes de trânsito seguem o padrão da categoria no âmbito nacional.

O secretário de Segurança do Município, Cledinilson Morais, fala da importância da entrega desses veículos e do fardamento para os profissionais que fazem a segurança do município.

“Essa renovação de frota já é a segunda na gestão do prefeito Allyson Bezerra. No início do nosso trabalho recebemos uma frota completamente sem condições de atender à população, toda sucateada, baixadas em oficinas. Entregamos uma renovação em maio de 2021 e um ano depois, estamos aqui entregando novamente da forma como planejamos. É investimento na segurança, na parte operacional e também nos uniformes”, declarou.

A solenidade de entrega de veículos e fardamento foi realizada na Praça de Eventos e contou com a presença de autoridades do município e imprensa local.

O prefeito Allyson Bezerra declarou que a Prefeitura de Mossoró tem buscado valorizar esses profissionais e a valorização acontece quando se oferece melhores condições de trabalho.

“Estamos fazendo entrega de viaturas realmente equipadas, com qualidade, dando a condição de realizar o trabalho na cidade de Mossoró e de ir até a zona rural e aos bairros mais distantes. Reconhecemos o trabalho e o esforço desses profissionais como, por exemplo, agora em dias de chuvas intensas das quais tivemos na nossa cidade e lá estava a categoria cumprindo seu trabalho”, enfatizou o prefeito.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, e o diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luiz Correia, foram unânimes em declarar que esse momento representa “dignidade” para a categoria de Segurança Municipal.

“Esse momento representa dignidade, condições reais de trabalho. Um investimento que a Prefeitura vem fazendo na nossa instituição, com a entrega de viaturas em reais condições de efetuar o trabalho tanto na zona urbana quanto na zona rural. E também um fardamento completo, além do curso de formação do porte institucional”, frisou o comandante.

“É um momento que representa o esforço do trabalho reconhecido. O agente de trânsito hoje está entregando a vida dele para salvar outras vidas e nada mais justo que o reconhecimento administrativo, através de uma estrutura mínima que permite que o agente tenha mais satisfação e mais empenho que com certeza será transmitido à sociedade”, enfatizou Luiz Correia.