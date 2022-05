UBS do Abolição II é alvo de segundo arrastão em menos de 15 dias

Pela segunda vez em menos de 15 dias a UBS Conchita Ciarlini, localizada no bairro Abolição II, foi alvo de um arrastão.

O suspeito do crime, identificado como Francisco Bruno Dias da Silva, já foi preso e encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos.

Na UBS, o homem teria apontado uma arma para as atendentes do Same, que conseguiram se trancar na sala e se esconder embaixo de uma mesa.

Ele ainda rendeu uma funcionária da copa, mas a liberou em seguida. Fugiu do local levando a motocicleta de uma usuária e o celular de um idoso que aguardava atendimento.

Antes de ser preso, Francisco Bruno ainda teria realizado um assalto em um comércio no Abolição V, de onde roubou dinheiro. Todos os pertences das vítimas foram recuperados.

Na UBS, as servidoras lamentam a insegurança e pedem ajuda ao poder público para conseguir trabalhar em paz. A equipe informou que nesta sexta-feira (27), vai paralisar os atendimento para realizar um protesto pedindo segurança.





O secretário de segurança do município, Cledenilson Morais, esteve na UBS e também na Defur. Ele conversou com a reportagem do Mossoró Hoje sobre os assaltos que vêm acontecendo nas unidades de saúde.

Afirmou que a Guarda Municipal vem monitorando as UBS, bem como os demais equipamentos públicos de Mossoró, para tentar coibir essas práticas.

Questionado sobre a ausência da CGM nas unidades, Cledinilson explicou que, infelizmente, o município não dispõe de efetivo suficiente para colocar guardas em todas as unidades.

Atualmente, a Guarda Civil Municipal é composta por 287 agentes. Quanto aos equipamentos, são 46 UBS nas zonas urbana e rural, 96 unidades educacionais e mais cerca de 40 unidades ligadas ao desenvolvimento social. Cada uma dessas unidades precisaria ser atendida por dois agentes de plantão por dia.

O secretário também foi questionado sobre a realização de concurso para aumento do efetivo. Sobre essa questão, ele informou que já existe um planejamento sendo realizado para este fim, no entanto, reforça que menos que a CGM tivesse um efetivo de 1000 homens e mulheres, ainda seria pouco para cobrir todas as áreas.