Polícia Militar registra homicídio no bairro Parabólica, em Areia Branca

O crime aconteceu no final da noite desta quinta-feira (26). A vítima foi identificada como Antônio Alexsandro Cavalcante Melo, conhecido como “Pombinha”, de 38 anos. Segundo informações da PM, o homem foi morto a tiros, na Rua João Pessoa. No local, prevalecente a lei do silêncio, ninguém quis comentar o caso. O corpo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.