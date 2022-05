PM localiza ponto de desova de motocicletas na zona rural de Caraúbas

Policiais militares do município de Caraúbas encontraram, na manhã desta sexta-feira (27), um ponto de desova de motocicletas roubadas para desmanche

O local fica às margens da RN 117, na altura do Sítio Atoleiro, entre os municípios de Caraúbas e Olho D’água do Borges.

O ponto foi encontrado após intenso trabalho de observação e varredura, realizado pela guarnição da rádio patrulha B, composta nesta sexta pelo 2° SGT Nascimento e 3° SGT Marcelo.

No local, os policiais encontraram dois chassis de motocicletas. Pela numeração, foi possível identificar que os dois veículos haviam sido tomados de assalto no município de Governador Dix-Sept Rosado. Ambas foram subtraídas de seus respectivos donos no dia 12 de março de 2022.

Os objetivos foram encaminhados para a delegacia.