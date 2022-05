Igor César Conti assume a chefia da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró

Nesta quinta-feira (26), em ato restrito ao público interno, o Delegado Igor César Conti de Almeida, 34 anos, assumiu a chefia da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró, cuja Unidade tem sob circunscrição 60 municípios do Rio Grande do Norte.

A designação foi publicada no Diário Oficial da União, através da Portaria DG/PF de 24.05.2022, do Diretor-Geral da Polícia Federal

O novo Delegado é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010) e pós-graduado em Direito Público pela Universidade Católica de Petrópolis (2011), tendo ingressado nos quadros da Polícia Federal no ano de 2014.

Sua primeira lotação foi na Superintendência Regional da PF no Pará, onde exerceu as chefias da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos-DELEAQ (2014 a 2017); Delegacia de Controle de Segurança Privada-DELESP (2014 e 2017) e, também, chefe substituto da Delegacia de Polícia de Imigração-DELEMIG (2014 a 2017).

No ano de 2017 foi removido de Belém para Mossoró e, a partir de 2019, recebeu a designação de chefe substituto da Delegacia naquela cidade. Naquele ano, ele também assumiu a condução da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró, que vem sendo responsável por desenvolver diversas investigações de repercussão nacional e internacional.

Tal experiência, inclusive, motivou a visita àquela Unidade do então Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, no ano de 2020, que indicou, na sequência, aquela Força-Tarefa como modelo precedente e exitoso no Plano Nacional de Forças-Tarefas (2021) conduzido por aquele Ministério.

Antes de ingressar na área acadêmica, ele concluiu o Curso Preparatório de Cadetes do Ar na EPCAR-Barbacena/MG, no período de 2002 a 2004. Também foi Oficial de Justiça Avaliador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entre os anos de 2012 e 2014, e servidor efetivo do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, de 2008 a 2012.

Durante o período de atividade junto ao MP/RJ, exerceu, ainda, a supervisão da Secretaria das Promotorias de Justiça de Fazenda Pública do Foro Central, Comarca da Capital (2009 a 2012).

Ígor César sucede o Delegado Davi de Oliveira Rios e será o 11º dirigente a comandar a Polícia Federal em Mossoró desde que a instituição ali foi implantada no ano de 2004.