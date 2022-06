OS para construção do primeiro IERN de Natal, em Felipe Camarão, é assinada

O bairro de Felipe Camarão, na zona Oeste de Natal, vai ganhar o primeiro dos dois novos Institutos de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERNs) que o Governo do Estado vai construir na capital.

Nesta segunda-feira (30), a governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para a construção do prédio em terreno localizado na esquina da avenida Mor Gouveia com a rua dos Campos.

O investimento é de aproximadamente R$ 10 milhões na estrutura física e equipamentos e a obra tem previsão para entrega no prazo de oito meses.

"Vamos construir aqui um dos 12 IERNs que serão implementados em todo o Estado. Os institutos serão somados às onze escolas profissionalizantes já existentes para que possamos fortalecer a rede estadual de educação profissional. As novas escolas terão prédios adequados e equipamentos de última geração para uma educação de qualidade", informou a governadora no ato de assinatura da ordem de serviço.

Ela solicitou à prefeitura de Natal a rápida liberação da licença ambiental simplificada pela Semurb. "Só dependemos disso agora. A construtora já está autorizada a iniciar a obra", pontuou.

O secretário de Estado da Educação (Seec), Getúlio Marques, disse que "chegamos a esta obra após muito esforço e trabalho. Os institutos têm atuação integrada à comunidade onde está inserido, o que permite estudos e ações para atender as demandas da população do seu entorno".

Esta é a segunda ordem de serviço para construção dos IERNs. A primeira foi para a construção do IERN no município de Campo Grande, neste sábado, 27 de maio. https://mossorohoje.com.br/noticias/41277-fatima-autoriza-construcao-do-iern-em-campo-grande-e-segunda-em-natal

A unidade de ensino em Felipe Camarão vai atender 1.400 alunos a partir de 2023. A localização permitirá facilidade de acesso também aos estudantes residente nos bairros Bom Pastor, Guarapes, Cidade Nova, Cidade da Esperança, Pitimbu e Planalto.

PNEP

O Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) foi lançado pelo Governo do Estado em julho de 2021. Serão R$ 400 milhões investidos na construção dos IERNs e realizadas reformas em escolas já existentes com o objetivo de modernizar as unidades.

O PNEP inclui instalação de laboratórios de informática, equipamentos para os estudantes, como tablets e internet e programas pedagógicos com foco na inovação e no uso das TICs.

Ainda contempla a capacitação dos professores e modernização da gestão, programas de formação continuada e adoção de ferramentas e metodologias que contribuam no fluxo das atividades pedagógicas e administrativas.

Além da efetivação de políticas públicas de combate e superação do analfabetismo, compra e manutenção de veículos para transporte escolar e de mobiliários, equipamentos de tecnologia da informação.

Na assinatura da ordem de serviço, a governadora esteve acompanhada pelo vice-governador Antenor Roberto; pelos secretários Gustavo Coelho (Sin), Maria Luíza Tonelli (Semjidh), Íris Oliveira (Sethas), Daniel Cabral (Comunicação), Carlos Cerveira (Controlador Geral do Estado); Procurador Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho; subsecretária do Gabinete Civil, Laíssa Costa; coordenador do PNEP, Pedro Lima; subsecretário da Juventude da Semjidh, Gabriel Medeiros. Também compareceram vereadoras e vereadores em Natal, Brisa Bracchi, Júlia Arruda, Luciano Nascimento, Herbert Sena e Milkley Leite. Os deputados estaduais Francisco Medeiros e Isolda Dantas representaram a Assembleia Legislativa. Participaram ainda a deputada federal Natália Bonavides; secretário adjunto de Educação em Natal, Aldo Fernandes, e representantes de movimentos sociais e associações comunitárias, associações desportivas e estudantis (Apes, Umes, Ubes).