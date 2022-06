UERN vai realizar testagem da Covid-19 antes do retorno das atividades do semestre

A testagem será realizada por meio de um drive thru, a partir das 8h da próxima sexta-feira (3), no pátio das faculdades de Educação e de Direito, no campus Central. Poderão ser testadas as pessoas que estejam com sintomas gripais há pelo menos 48 horas. A orientação é que, caso teste positivo, o estudante, professor ou técnico administrativo, se cuide e não retorne às atividades.