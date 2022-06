Dois homens são mortos em ataque a tiros no município de Caraúbas

O crime aconteceu por volta das 6h30 desta terça-feira (31), no bairro Alto São Severino, região da Rocinha. Uma das vítimas, identificada como Teonio Gomes dos Santos Fernandes, de 27 anos, morreu no local. O outro homem, identificado apenas como Yago, foi socorrido para a unidade de saúde da cidade, com ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo na região do rosto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PM, no local, impera a lei do silêncio. A Polícia Civil vai investigar o caso.