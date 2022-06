Ex-gari é morto a tiros no Promorar, região do Santa Delmira, em Mossoró

O ex-gari Reginaldo Aquino da Silva Júnior foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (31), na Rua Santana, no Promorá, região do Santa Delmira, em Mossoró.

Segundo informações da Polícia Militar, Reginaldo estava na casa de parentes, quando foi surpreendido por dois suspeitos que se aproximaram em uma motocicleta, já atirando. Ele ainda tentou fugir correndo, mas foi perseguido e morto pouco metros depois.

Ainda de acordo com a PM, a vítima já tinha três passagens pelo sistema prisional. Ele também já havia sofrido outro atentado em agosto de 2016.

Na época, Reginaldo trabalhava como gari para uma empresa que prestava serviço à Prefeitura de Mossoró. Ele estava de serviço quando o caminhão do lixo em que ele estava foi atacado por criminosos.

Apesar de ter ficado gravemente ferido, Reginaldo foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia e sobreviveu. Um colega dele, Lucas Serafim Saraiva, de 18 anos, morreu no local.

Até a última atualização desta matéria, às 13h30, o corpo de Reginaldo permanecia no local, aguardando a chegada do Itep. A Polícia Civil vai investigar o caso.