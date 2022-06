TJP condena acusados de "julgar culpada" e executar Rafaela Vieira em Pau dos Ferros

Oito bandidos de uma facção "julgaram culpada" a paraibana Rafaela Vieira, de 18 anos, de está levando informações para facção rival. A jovem foi mutilada com facas, pedras e enxadas e depois a enterrada ainda com vida numa cova rasa na zona rural do município de Pau dos Ferros/RN. Entre os acusados, está o que se dizia namorado da vítima. Este crime com requintes de crueldade extrema ocorreu no mês de dezembro de 2018.

A sociedade pauferrense, a pedido do Ministério Público Estadual, decidiu pela condenação de Alexandre Joabe Mota Soares, o “Gordinho Baraúna”, a 34 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, e ao pagamento de 180 dias-multa. Os outros 7 envolvidos no mesmo crime, também foram condenados.

O réu Gordinho de Baraúna respondeu perante ao Tribunal do Júri Popular pelos crimes de sequestro, assassinato por meio cruel e sem chance de defesa para a vítima e de ocultação de cadáver de Rafaela da Silva Vieira, que na época do crime (dezembro de 2018), tinha 18 anos.

Segundo o MPRN, Alexandre Joabe sequestrou a vítima junto com seus comparsas, mantendo-a em cárcere privado e impondo graves sofrimentos físico e morais, culminando no assassinato de Rafaela, natural da Paraíba, através de meio cruel e mediante recurso que dificultou as chances de defesa.

Ainda segundo o MPRN, foram aplicados sucessivos golpes com instrumentos contundentes e pérfuro-cortantes (facas, pás e enxadas) em diversas partes do corpo da vítima. Depois a obrigaram a deitar na cova julgando que já estivesse morta, a enterraram, incorrendo no crime de ocultação de cadáver.

Tudo teve a participação de outras sete pessoas (também denunciadas em outras ações penais - 2 menores), acusadas de integrarem uma organização criminosa. Esses crimes ocorreram nos dias 28 e 29 de dezembro de 2018, em Pau dos Ferros.

O motivo do homicídio foi considerado torpe pelo Tribunal do Júri Popular: rivalidade de organizações criminosas.

A vítima tinha um relacionamento com um membro da facção a que pertence Alexandre Joabe, um rapaz chamado Arione Mateus. O grupo havia descoberto que Rafaela supostamente estava tentando repassar informações sobre Arione para a organização rival a deles.

O caso foi esclarecido pela Polícia Civil de Pau dos Ferros após oito meses de investigação, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para onde uma parte dos réus fugiram, porém foram localizados e presos.

Auri Ferreira Pinheiro Júnior (conhecido por Júnior de Auri e Júnior Loucão) foi condenado a 41 anos e oito meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1.770 dias-multa.

Já a esposa dele, Juliana Katiucia Assis Sobrinho, recebeu sentença de 34 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado e o pagamento de 1.340 dias-multa.



No início da noite do dia 7 de julho de 2018, Janailson Nascimento Souza recebeu vários disparos de arma de fogo quando estava dentro de uma casa no bairro Manoel Deodato. Os tiros foram efetuados por Auri, que chegou ao local e foi embora com a companheira e cúmplice.

A ação foi executada sem chance de defesa para a vítima, fato que foi levado em consideração para fixação da pena de ambos, assim como a motivação ter sido considerada torpe.



É que Janaílson teria cometido roubos/furtos na cidade sem a “autorização” de uma organização criminosa da qual participava. Por causa disso, a facção o submeteu a um “julgamento” clandestino, sem que na ocasião tivesse sido aplicada alguma “punição” a Janailson.

A vítima ainda acumulava uma dívida de compra de drogas junto ao réu e assim, que, por isso, resolveu executá-lo.