PF extradita cidadão português preso no RN em setembro de 2021

A extradição aconteceu na noite da última terça-feira (31), a pedido do governo português, por meio da representação regional da Interpol no RN. O estrangeiro, de 64 anos, foi condenado a cumprir a pena de 8 anos de prisão pelo crime de extorsão praticado entre os anos de 2007 e 2009, em Portugal. Nos últimos 15 meses, a Polícia Federal localizou e prendeu no estado, um total de quatro estrangeiros que eram procurados pela Interpol para fins de extradição.