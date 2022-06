Governadora Fátima entrega obra de restauração da Leste Oeste nesta quinta-feira (2)

O Governo do Estado investiu R$ 1.133.122,61 na restauração da Leste Oeste. A recuperação da av. Leste Oeste é uma reivindicação antiga do povo mossoroense, e que agora está sendo atendida pela gestão da governadora Fátima Bezerra. A Leste Oeste é uma via de fundamental importância para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento de Mossoró, pois dá acesso ao centro da cidade e passa por vários bairros e logradouros importantes, como a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

A governadora Fátima Bezerra (PT) está em Mossoró nesta quinta-feira (2), para entregar a obra de restauração da Leste Oeste (av. Jerônimo Dix-neuf Rosado).

Na Avenida foram reforçadas a base e a sub-base da via e feito o recapeamento asfáltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), um tipo de asfalto de excelente qualidade, mais resistente, adequado para o volume de tráfico observado nos 2 km de extensão da avenida.

A Leste Oeste é uma via de fundamental importância para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento de Mossoró, pois dá acesso ao centro da cidade e passa por vários bairros e logradouros importantes, como a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), além de supermercados, igrejas, residências e escolas, registrando uma intensa movimentação de veículos, estudantes e trabalhadores, diariamente.

Investimento

O Governo do Estado investiu R$ 1.133.122,61 na restauração da Leste Oeste. Sua recuperação integra o Programa de Restauração de Trechos Críticos, orçado em R$ 50 milhões e que está restaurando rodovias estaduais em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

A recuperação da av. Leste Oeste é uma reivindicação antiga do povo mossoroense, e que agora está sendo atendida pela gestão da governadora Fátima Bezerra. A CLC – Construtora Luiz Costa é a responsável pela obra, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), com supervisão da Secretaria de Infraestrutura do RN.