Homem é morto a tiros após ter a casa invadida em no município de Assu

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio dentro de uma residência, localizada no bairro Dom Elizeu, município de Assú, no final da noite desta quarta-feira (1º).

A vítima foi identificada como Francisco Diego Souza e Silva, de 29 anos, mais conhecido por “Dakaça”.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos teriam chegado ao local em um veículo, por volta das 23h, quebraram a porta da residência, mandaram o pai da vítima se afastar e efetuaram vários tiros contra ela, que morreu no local.

Dakaça era um velho conhecido no setor policial na região do vale do Açu, preso por diversos delitos na cidade, autor de assaltos, arrombamentos, conhecido como o terror das panificadoras, postos de gasolina.

O corpo dele foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.