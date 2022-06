"Créu" é morto a tiros no Dom Jaime Câmara, em Mossoró, nesta sexta (3)

A Polícia Militar registrou mais uma ocorrência de homicídio em Mossoró nesta sexta-feira (3), a segunda no município e a quarta na região em menos de 24h.

O crime mais recente aconteceu por volta das 15h30, na rua Rua Zé Pinto, próximo ao Ciad do Dom Jaime Câmara. A vítima foi identificada como Francisco Jackeilson da Silva, de 28 anos, mais conhecido como “Créu”.

De acordo com informações do Perito Bene Lemuel, do Itep, o homem foi morto com três disparos de arma de fogo, tendo dois o atingido na região das costas e o terceiro no braço.

O Delegado Teixeira Júnior informou que tratou-se de uma execução, mas que a polícia ainda não tem detalhes sobre a ocorrência, visto que no local prevalece a lei do silêncio. A equipe da Delegacia de Homicídios irá investigar o crime.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, Francisco Jackeilson já era bastante conhecido na região pela prática de arrombamentos, assaltos e outros delitos.

O corpo dele foi removido para exames na sede do Itep.