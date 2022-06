"Este é um dos mais belos legados que estamos construindo", diz Fátima sobre os IERNs

Declaração da governadora foi durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço para construir a Escola Técnica no município de Umarizal, na região Oeste do Rio Grande do Norte. O prefeito Raimundo Pezão, presente a solenidade, enalteceu o investimento, de quase 10 milhões, que vai abrir 1.400 vagas de ensino técnico para Umarizal e cidades vizinhas.

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta sexta-feira (03) a ordem de serviço para construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) de Umarizal. Foi a quarta autorização neste sentido de um total de 12 unidades que serão construídas, conforme previsto no Programa Nova Escola Potiguar (PNEP).



O IERN Umarizal tem capacidade para receber 1.400 alunos em três turnos. Município de 10,5 mil habitantes, localizado no Oeste Potiguar, Umarizal tem 1.475 estudantes matriculados em 14 escolas do ensino fundamental e duas do ensino médio. Levando em conta as cidades mais próximas, são 5,7 mil em escolas da rede pública.

Em uma tenda montada no bairro Caraíbas, com a presença de estudantes, professores, lideranças comunitárias e políticas da região, Fátima enfatizou a importância dessas escolas para a melhoria da qualidade da educação no Rio Grande do Norte. "Aqui não é uma escola técnica qualquer. Além de preparar os estudantes para fazer o Enem, ela prepara também para a vida porque o aluno sai de lá com um curso profissionalizante, dando uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do Estado", disse a governadora.

"Mas quis Deus que eu fosse eleita para estar hoje, aqui, realizando o sonho de trazer mais educação para Umarizal, para a região Oeste. Este é um dos mais belos legados que estamos construindo para a juventude do Rio Grande do Norte. Hoje é um dia especial pra mim.", comemorou.



Depois de citar os investimentos do governo do RN em recuperação de 100 escolas da rede estadual, Fatima disse que voltaria a Umarizal para entregar as obras da Escola 11 de Agosto, que estão sendo realizadas com recursos do Governo Cidadão. "A 11 de Agosto mexe com minhas emoções porque tem muito a ver com minha história de vida, com minha militância."



O secretário de Educação, professor Getúlio Marques Ferreira explicou que os IERNs fazem parte de um grande programa de educação que resgata a cidadania e o direito de escolher do jovem potiguar.

"A partir do momento em que essa região terá um equipamento com essa dimensão, ele vai ter essa condição, sim, de escolher seu futuro. É um equipamento inspirado nos institutos federais. Nos IERNs, além da formação, teremos tecnologia e inovação. Isso faz parte de um sonho da governadora, ainda como parlamentar, que está sendo realizado."

O prefeito de Umarizal, Raimundo Pinheiro, durante o evento agradeceu a parceria em obras e ações que o governo vem realizando com os municípios. “Com Fátima na Gestão Estadual, o Rio Grande do Norte ganhou muito. E o que parecia possível virou realidade. Mesmo com os problemas provocados pelas crises financeira e sanitária, vemos o RN com outra cara, no caminho do desenvolvimento", declarou.







Integração

Os institutos têm atuação integrada à comunidade onde está inserido, o que permite estudos e ações para atender demandas da população local e do seu entorno. Eles vão se somar a onze escolas profissionalizantes já existentes para fortalecer a rede estadual de educação profissional.

A construção de escolas profissionalizantes faz parte do programa de governo de valorização do ensino público e está dividido em cinco eixos: Construção dos IERNs, Recuperação de Escolas, Geração Conectada, Modernização da Gestão, com valorização e capacitação dos profissionais, e ações para Superação do Analfabetismo.

O segundo eixo diz respeito a construção de 10 escolas padrão, com novo conceito arquitetônico; reforma de pelo menos 60 e recuperação de outras 100 em todo o estado. A Geração Conectada (eixo 3) é um apanhado de programas pedagógicos com foco na inovação. São novos laboratórios de informática nas escolas, novos equipamentos para os estudantes, incluindo tablets e internet, por meio da Infovia Potiguar.

O eixo quatro trata da modernização da gestão, valorização e capacitação dos professores. São programas de formação inicial e continuada com foco nas aprendizagens e na melhoria dos recursos para os profissionais da Educação. O quinto e último eixo - o da superação do analfabetismo - consiste em ações permanentes com o objetivo de aportar um novo horizonte de oportunidades de escolarização com inclusão social e profissional para jovens e adultos.

Acompanharam a governadora Fátima Bezerra os secretários da Educação, Getúlio Marques; da Infraestrutura, Gustavo Coelho; da Sedraf, Alexandre Lima; da Comunicação, Daniel Cabral; os adjuntos do Planejamento, Pedro Lima, coordenador do Programa Nova Escola Potiguar; e do Gabinete Civil, Socorro Batista; a diretora do DER, Natécia Nunes; diretora-presidenta da Fapern, Maria Lúcia Sampaio.

Além dos citados, também participaram do evento a prefeita Maria Helena (Olho D'água dos Borges); presidente da Câmara Municipal de Umarizal, Maykon Nunes; também presentes os vereadores de Umarizal Meire Câmara, Neide, Robério, Paulo Márcio, Bazoca e Marcos; da cidade de Almino Afonso: Júnior de Mourão, Dodó, Netinho, Sousinha; de Venha Ver: Sonia Guimarães; de Viçosa: Marcio, Cibalena, Toinha. E Ambrosio Lins do Nascimento (FETARN).