Menina de 12 morre ao pisar em fio desencapado em São Francisco do Oeste

Uma fatalidade que serve de alerta as famílias. No município de São Francisco do Oeste/RN, a menina Ingrid Caine, de 12 anos, pisou num fio descascado no quintal de casal e terminou falecendo em função da descarga elétrica de que sofreu.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 5. A criança, após sofrer a descarga elétrica, ainda foi socorrida para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, segundo informa o Grupo Cidadão 190, de Pau dos Ferros, mas que não resistiu.

A morte da menina Ingrid Caine deixou a todos em choque. O acidente doméstico que ela sofreu poderia ser qualquer cidadão, o que chama a atenção das famílias para ter o máximo de cuidado possível quando se trata de fios com eletricidade.

O corpo da jovem deve passar por exames na sede do ITEP, por se trata de morte violenta, e em seguida velório de sepultamento.