TJP absolve homem acusado de matar o pai em Jucurutu no ano de 2012

Joseni Fernandes Soares, o Joseni de Deca de Napoleão, foi morto a tiros no dia 7 de setembro. O filho dele, Fernando Pereira Soares, era o principal acusado de ser o mandante do crime. Ele, juntamente com Gilmar Trigueiro, foram à júri popular nesta segunda-feira (6), em Mossoró. A decisão do corpo de jurados foi proferida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, por volta das 18h. O júri acatou a tese da defesa, que alegou negativa de autoria de ambos os réus, bem como falta de provas suficientes que os levasse à condenação.