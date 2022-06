PMM oferece 250 vagas para jovens em curso de “Microempreendedor Individual”

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SEMASC - por meio da “Gerência de Programas e Projetos”, está com inscrições abertas para o curso de “Microempreendedor Individual”.

O curso faz parte do programa “Qualifica Mais Progredir”, uma parceria da SEMASC com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.

O curso tem como objetivo formar cidadãos que tenham interesse de microempreendedorismo.

As inscrições estão sendo realizadas na sala de “Gerência de Programas e Projetos”, localizada no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo e, também, nos Centros de Referência da Assistência Social – CRASs. São oferecidas 250 vagas nesse primeiro ciclo.

A Semasc, em parceria com a Secretaria de Educação, irá distribuir essas vagas entre as escolas municipais e estaduais.

As escolas escolhidas foram: Escola Municipal Celina Guimarães Viana, no bairro Barrocas; Escola Municipal Francisco Diassis Batista, no bairro Alto da Conceição; na Escola de Artes, Centro; na Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha, no bairro Santa Delmira; e na Escola Estadual Dr. Ewerton Dantas Cortez, no bairro Planalto 13 de Maio.

Para efetuar a inscrição, os interessados precisam ter em mãos as cópias dos documentos como RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar, folha resumo do número do NIS e preencher a ficha de inscrição.

O candidato precisa ter no mínimo 18 anos. É obrigatório ter o Cadastro Único, o Número de Identificação Social – NIS do candidato ou de algum familiar e ter no mínimo o Ensino Fundamental completo.