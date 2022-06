Policial Militar é morto á tiros na praia de Upanema, em Areia Branca/RN

O PM Joab Leandro Pereira, de 40 anos (estava afastado por problemas de saúde), foi executado a tiros na tarde deste domingo, 12, na praia de Upanema, em Areia Branca/RN, costa norte do Rio Grande do Norte.

O assassinato do policial Joab Leandro foi confirmado pelo comandante da Companhia da PM em Areia Branca, Capitão PM Júlio Cesar. “Estamos em diligência”, destaca o comandante Júlio Cesar.

A vítima estava pilotando uma motocicleta quando teria sido abordado pelos atiradores, que pode ter relação com o tráfico de drogas. Não teve chance de reação. Morreu no local antes da chegada do socorro médico.

A Polícia Militar de Areia Branca fez o isolamento do local (encontrou a pistola do policial no local) para a remoção do corpo pelo ITEP e o início das investigações pela Polícia Civil, que tem a frente o delegado Luiz Antônio.

O comandante Júlio César disse que estão em diligências, procurando por suspeitos do crime. Numa destas buscas, os policiais apreenderam drogas e balança de precisão. "O trabalho continua", acrescenta.

Nota de Pesar

A Associação de Praças da Polícia Militar de Mossoró e Região vem a público externar o sentimento de profunda tristeza e pesar pela morte do Cabo PM Joab Leandro Pereira, covardemente assassinado neste domingo na cidade de Areia Branca.

Vamos acompanhar a apuração acerca das circunstâncias deste crime junto às autoridades. Aos familiares e amigos nossas sinceras condolências. Que Deus conforte a todos!