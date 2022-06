Festival de Quadrilhas segue com apresentações na categoria interestadual nesta quarta-feira

O Festival Independente de Quadrilhas Juninas, programação do “Mossoró Cidade Junina” 2022, segue nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, com disputa na condição adulto interestadual. As apresentações na categoria, que reúne quadrilheiros de diversos estados do Brasil foram iniciadas no último domingo (19).

Seguindo o cronograma de apresentações, o primeiro grupo a abrilhantar a noite na Arena Deodete Dias será a Quadrilha Junina Explosão Nordestina. O Festival segue com a Tradição Serrana; Junina Carcará de Caucaia; Junina Haja Paixão; Rei do Cangaço ; Flor do Sertão; Junina Paixão do Cariri; Junina Riachão; Sanfona do Rei; Quadrilha Junina Brilha São João.



Ao todo, 40 quadrilhas juninas estão disputando a melhor colocação na categoria. De forma inédita, valorizando ainda mais a cultura e a tradição do São João mais cultural do mundo, a Prefeitura de Mossoró ampliou a premiação do Festival. O concurso que antes premiava apenas o 1º lugar, agora contempla a 2ª e 3ª colocação, enaltecendo as modalidades de quadrilhas juninas da cidade e de outros estados do Brasil.



Instalada no Corredor Cultural, neste ano a Arena das Quadrilhas já sediou o Concurso Rei, Rainha e Dama da Diversidade; Festival da Colheita e Comédia; Apresentações nos segmentos estilizado e tradicional, adulto e infantil; Festival da Melhor Idade; Apresentações na categoria estadual; finalizando com as exibições na condição interestadual.



Na próxima sexta-feira (24), último dia de apresentações, o público conhece os vencedores do Festival de Quadrilhas Juninas no Concurso Estilizado Interestadual. Na oportunidade, serão anunciadas as três melhores apresentações com direito a entrega de troféus aos grandes campeões.