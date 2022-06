Acesso às ruas onde acontece o “Boca da Noite” será vetado a partir das 6h deste sábado, 25

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) informa à população sobre as adaptações no trânsito para viabilidade do “Boca da Noite”, festividade de encerramento do “Mossoró Cidade Junina” 2022. As intervenções nas vias de acesso ao evento serão iniciadas neste sábado (25).

Assim como o “Pingo da Mei Dia”, o “Boca da Noite” também contará com isolamento da festa. O acesso às ruas onde acontece o evento será vetado para veículos a partir das 6h da manhã deste sábado (25).

Segundo Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, a partir do período não será permitida a entrada de veículos na área do evento. Assim como também não será aceito a permanência de automóveis, estruturas e equipamentos na pista de rolamento, ou em área que comprometa a passagem dos trios elétricos.

“A partir das 6h da manhã deste sábado, nossas equipes estarão mobilizadas no isolamento da festa. A partir do fechamento não será possível a entrada de veículos na região”, disse.

Luís Correia completa informando que as ruas Felipe Camarão, Frei Miguelinho e avenida Augusto Severo estarão fechadas e sem acesso neste sábado (25), cabendo ao condutor buscar outras vias de acesso.

“Essas ruas já estarão fechadas no início da manhã. Então, você que pretende ir ao centro da cidade vindo do bairro Aeroporto pode procurar rotas alternativas como as ruas Francisco Solon ou Princesa Isabel”, exemplificou.

O mapeamento promovido pela SESDEM detalha as ruas e avenidas que serão fechadas para o “Boca da Noite”.

Em parceria com Waze, os condutores que utilizam a tecnologia já foram notificados sobre as intervenções programadas. Dessa forma, os usuários já conseguem visualizar as rotas alternativas.