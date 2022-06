PM frustra assalto no Hospital da Mulher de Mossoró e salva reféns

Policiais militares do 12º Batalhão conseguiram frustrar um assalto que estava em andamento no local onde estão sendo finalizadas as obras do Hospital da Mulher, em Mossoró, na noite desta sexta-feira (22).

O caso aconteceu por volta das 20h. Segundo informações da PM, a VTR composta pelos Sargento De Assis e pelos soldados Paulo e Fagner foi acionada via Ciosp, com informações de que a unidade estava sendo vítima de criminosos.

Chegando no local, a guarnição avistou uma movimentação estranha dentro das dependências do Hospital. Quando os policiais entraram para averiguar, foram recebidos a tiros. Eles então revidaram a agressão.

Ainda segundo informações da PM, houve intensa troca de tiros. Os policiais conseguiram avistar cerca de seis homens armados, que estavam participando da ação. O grupo conseguiu fugir do local.

Os criminosos haviam rendido os funcionários que trabalham nas obras do Hospital e planejavam roubar os equipamentos que já se encontravam na unidade.

Os funcionários contaram aos policiais que após serem rendidos, ouviram quando o grupo fez uma ligação e, logo em seguida, um caminhão baú chegou até o local, para carregar os equipamentos.

“Eles já tinham colocado dentro do baú uma boa quantidade de fio de cobre e mais materiais haviam sido separados”, contou a PM.

O caminhão baú e os materiais, juntamente com as vítimas, foram conduzidas a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.

Ação contou com o apoio de policiais da Rocam, do Batalhão Ambiental e de outra viaturas do 12º Batalhão.