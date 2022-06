Com quase 600 agentes de segurança por dia, MCJ 2022 se destacou pela paz e organização. A organização da festa, assim como a segurança, foram bastante elogiadas pelos mossoroenses e turistas participantes do evento. Com um Centro Integrado de Monitoramento, mais de 60 câmeras foram utilizadas para acompanhar todas as movimentações da festa. A Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e o Departamento Estadual de Trânsito foram envolvidos diretamente na festa.

De 4 a 25 de junho, a Prefeitura de Mossoró promoveu a 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ). Em todos os dias de evento quase 600 agentes de segurança garantiram a paz e tranquilidade do São João mais cultural do mundo.

A organização da festa, assim como a segurança, foram bastante elogiadas pelos mossoroenses e turistas participantes do evento.

De forma inédita, no sentido de fortalecer as ações entre as forças de segurança, a Prefeitura de Mossoró montou dentro do evento, no Corredor Cultural, o Centro Integrado de Monitoramento. Mais de 60 câmeras foram utilizadas para acompanhar todas as movimentações da festa.

A novidade foi a instalação de 8 equipamentos de identificação facial nas entradas da festa. A tecnologia, com base em dados integrados à polícia, permite a identificação de pessoas foragidas da justiça.

A Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e o Departamento Estadual de Trânsito foram envolvidos diretamente na festa.

O aparato em segurança foi bastante elogiado pelo público, que curtiu a festa na maior tranquilidade possível. Em todas as entradas os participantes passavam por revista, inclusive, sendo vistoriados com detectores de metais, dando maior eficiência e impossibilitando que pessoas entrassem com armas na festa.

Secretário de Segurança, Cledinilson Morais destaca que o modelo em segurança pública executado para o evento foi fundamental para a tranquilidade da festa. O titular enfatiza que a iniciativa do Município em integrar as forças de segurança, em trabalho coletivo, foi primordial para o sucesso do evento.

"Todos os dias garantimos a segurança total daqueles que participaram do evento. Meses antes da festa, já preparamos todo o efetivo. Realizamos várias reuniões, de maneira integrada com as forças de segurança do estado. Com muito empenho e dedicação de todos pudemos realizar uma festa tranquila, com padrão de segurança de excelência, seguindo como modelo para outras cidades”, pontuou.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, enaltece o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança.

“Enquanto gestão e de forma pessoal, somos gratos a todos os guerreiros da segurança pública do Rio Grande do Norte que trabalharam incansavelmente para garantir que o MCJ deixasse de ser visto, como em edições anteriores, por violência e insegurança. O MCJ 2022 entra na história como o São João mais seguro de todos os tempos. É uma conquista imensa e de gratidão a Deus que nos guardou da abertura ao encerramento. É um momento ímpar de comemorar a segurança, tranquilidade e organização do nosso maior evento cultural”.