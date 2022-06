PRF deteve 39 pessoas e apreendeu 5 armas de fogo durante o MCJ 2022; veja dados da operação

A PRF integrou as forças de segurança pública que garantiram a paz do público durante todos os dias de evento. Os dados da Operação Mossoró Cidade Junina 2022 foram divulgados nesta terça-feira (28). Durante a operação, que teve início no dia 1º de junho, a PRF fiscalizou mais de 4 mil veículos e realizou mais de 3 mil testes de alcoolemia. 74 condutores foram autuados por dirigir sob influência de álcool.