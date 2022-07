O Governo do Estado autorizou o início das obras de construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IERN) no município Touros.

A governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço nessa terça-feira (28), na véspera do dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores – em alusão a uma das principais atividades econômicas da cidade.

"Esse é o passo definitivo para Touros realizar o sonho de ter sua escola técnica. É um sonho que significa oportunidade, dignidade, cidadania e desenvolvimento para Touros e para a região do Mato Grande", afirmou a governadora, lembrando que o projeto de expansão das escolas técnicas no Brasil não teve continuidade nos últimos anos

“Nós estamos fazendo história porque esse é um investimento permanente”, afirmou dirigindo-se ao prefeito Pedro Filho e aos vereadores do município, reconhecendo o senso de responsabilidade social da prefeitura, que destinou o terreno onde será construído o instituto.

A unidade, que irá atender aproximadamente 1.500 alunos da região, está prevista para ser entregue no próximo ano e recebeu investimento inicial superior a R$ 8 milhões. Com a vinda dos equipamentos, o investimento ficará entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões.

Essa é a sexta ordem de serviço assinada para dar início às obras. Ao todo, o Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) contempla 12 IERNs.

Além da autorização para início das obras do IERN, em Touros, foram assinadas ordens de serviço para os IERNs em Natal, Campo Grande, Alexandria, Umarizal e São Miguel. Estão previstos ainda os IERNs de São José de Mipibú, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Mossoró e Areia Branca. Cada unidade terá, no mínimo, de 8 mil metros quadrados, com estrutura semelhante aos Institutos Federais de ensino.

O secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer — Getúlio Marques —, lembra que a governadora Fátima Bezerra, desde os tempos em que era deputada e senadora, encampou a luta pelos Institutos Federais do Rio Grande do Norte. Na época, havia apenas dois deles, o de Natal e Mossoró. “Nessa luta, conseguimos trazer 20 unidades para o estado”. Naquele tempo, estava prevista uma das unidades para Touros.

“Estamos resgatando a vontade e necessidade da população, que era trazer mais esses 12 institutos de ensino profissionalizante para o Rio Grande do Norte. Inspirados nos institutos federais, estamos trazendo esses equipamentos estaduais com o mesmo conceito e com grande importância para cada uma das regiões. Não é só para a cidade”, esclareceu o secretário.

IERNS E O PROGRAMA NOVA ESCOLA POTIGUAR (PNEP)

O conceito dos institutos estaduais está sintonizado com o desenvolvimento local e regional. Todos os projetos são vocacionados para as regiões, são equipamentos de ensino e extensão direcionados ao envolvimento com a comunidade.

“Existe a preocupação para que o deslocamento do entorno chegue até os institutos. Então, os problemas da comunidade serão problemas a serem resolvidos pelo instituto”, complementou Getúlio Marques.

Os 12 IERNs que serão construídos em todo o estado se somarão aos 11 centros de ensino profissionalizante, que se transformarão em institutos, previstos no programa Nova Escola Potiguar. O programa também prevê a construção de 10 escolas-padrão, a reforma de pelo menos 60 outras escolas e recuperação de outras 100 em todo o estado.

Tudo isso acompanhado à inovação tecnológica, capacitação continuada dos profissionais da educação e ações permanentes de superação do analfabetismo.

Também estiveram presentes à solenidade: senadora Zenaide Maia; os deputados estaduais Francisco Medeiros e Isolda Dantas; secretários da administração direta e indireta do Estado – Daniel Cabral (Comunicação), Alexandre Lima (Sedraf), Lucenilson ngelo (adjunto da Sedraf), Socorro Batista (adjunta do GAC), Márcia Gurgel (adjunta da Seec); Gaspar Pereira (adjunto da SIN); César Oliveira (diretor-geral da Emater); Walter Araújo (coordenador de Desenvolvimento de Áreas Industriais da Sedec); Edivane Vilar (diretora-presidente da AGN). E ainda: presidente da Câmara Municipal de Touros, vereador Tiago de Zezinho, representando o Poder Legislativo municipal; o secretário municipal de Agricultura de Touros, Petrônio José, representando o secretariado municipal; a diretora do SENAI, Luciene de Pontes; o presidente do Sindicato Rural e a presidente da Colônia de Pescadores, Nilvânia de França, representando os agricultores e pescadores da região; vereadores de Touros - Júnior Damasceno, Lelis, Maria Ediene e Paulinho Professor; e o pároco de Touros, padre William Lamark.