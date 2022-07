MCJ 2022: Prefeitura de Mossoró amplia premiação do Festival de Quadrilhas Juninas

Na 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina”, a Prefeitura de Mossoró, seguindo sua política de valorização da cultura e da arte, ampliou a premiação do Festival Independente de Quadrilhas Juninas. O concurso realizado na Arena Deodete Dias, reuniu quadrilhas de várias cidades do Brasil.

O Festival, que antes premiava apenas o 1º lugar, contemplou a 2ª e 3ª colocação, enaltecendo as modalidades de quadrilhas juninas de Mossoró e de outros estados do Nordeste. Além da premiação em dinheiro, as quadrilhas mais bem colocadas receberam troféus personalizados do evento.

Arena das Quadrilhas sediou o Concurso Rei, Rainha e Dama da Diversidade; Festival da Colheita e Comédia; Apresentações nos segmentos estilizado e tradicional, adulto e infantil; Festival da Melhor Idade; Apresentações na categoria estadual; finalizando com as exibições na condição interestadual.

Ao todo, 92 quadrilhas realizaram a inscrição para participar do São João de Mossoró. A categoria municipal recebeu 18 quadrilhas. Na categoria estadual foram 34 quadrilhas inscritas. Já a categoria interestadual contabilizou 40 quadrilhas juninas, totalizando 92 inscrições.

A programação do Festival foi aberta no dia 3 de junho com o concurso para escolha do Rei, Rainha e Dama da Diversidade do “Mossoró Cidade Junina” 2022. O concurso foi finalizado com apresentações de quadrilhas juninas na categoria interestadual no dia 24 de junho.



Conheça os ganhadores

CONCURSO FESTIVAL DA COLHEITA

1º Filhos da Terra

2º Pinga Fogo

3º Arraiá da Emoção



CONCURSO MUNICIPAL | Categoria comédia

1º Arraiá Arriégua

2º Junina dos Cabaços

3º Alegria Matuta



CONCURSO MUNICIPAL | Categoria tradicional infantil

1º Noite de São João

2º Alegria Matutinha



CONCURSO MUNICIPAL | Categoria tradicional adulta

1º Sonho do Sertão

2º Rebentão do Tio Adrião

3º Junina Erro de Cálculo



CONCURSO MUNICIPAL | Categoria estilizado adulto

1º Lume da Fogueira

2º Junina Luar de Pratas

3º Boneca de Pano



CONCURSO MUNICIPAL | Categoria estilizado infantil

1º Sonho de Amor

2º Amor Nordestino



CONCURSO FESTIVAL | Melhor Idade

1º Luar na Roça

2º Arraiá dos Arrochados

3º Quadrilha Seu Mané



CATEGORIA ESTADUAL | Tradicional

1º Associação Cultural Zé Matuto

2º Arraiá Sonho Matuto

3º Junina Sertão de Barcelona



CATEGORIA ESTADUAL | Estilizado

1º CIA Lume da Fogueira

2º Associação Cultural Balão Dourado

3º Arraiá Coração Nordestino



CATEGORIA INTERESTADUAL

1º Ceará Junino

2º Junina Babaçu

3º Junina Santa Fé

4º Paixão Nordestina

5º Lume da Fogueira

6º Junina Moleka 100 Vergonha