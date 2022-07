DHM prende mais um envolvido no latrocínio do suboficial da marinha, em Mossoró

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (29), no bairro Abolição 3. O suspeito foi identificado como João Paulo Borges da Silva, de 24 anos. Na residência em que ele estava foram encontrados dois televisores, possivelmente, frutos de outros arrastões realizados pela cidade. A polícia também prendeu uma segunda pessoa, que estaria guardando a arma utilizada por João Paulo durante o arrastão. O suboficial da marinha de Natal, Ricardo Luiz dos Santos, de 57 anos, foi morto a tiros no dia 26 de junho, no bairro Bela Vista. Dois suspeitos do crime já estão presos. A Polícia Civil segue em diligência para identificar todos os envolvidos.