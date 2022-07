Delegacias Regionais do RN funcionarão 24h todos os dias; em Mossoró o sistema já era aplicado

Até então, somente as delegacias regionais de Caicó e Mossoró ofereciam atendimento das 8h às 18h e, depois, regime de plantão até as 8h do dia seguinte. Agora, as outras oitos delegacias regionais do estado terão expandidos os seus horários de atendimento, e passarão a funcionar da mesma forma. O Governo do RN vai investir R$ 4.132.752,00 para a expansão desses atendimentos. Vale lembrar que as delegacias regionais recebem e registram autuações e ocorrências policiais de 142 municípios.