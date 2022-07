Sucesso de vendas durante o MCJ 2022 é celebrado por comerciantes. O investimento realizado pela Prefeitura de Mossoró, desde o planejamento da festa, trazendo grandes atrações, atraindo turistas de várias regiões, além da estrutura de qualidade e segurança do evento, foi fundamental para o sucesso das vendas dos comerciantes, que aproveitaram a época para garantir uma renda extra.

O “Mossoró Cidade Junina” 2022 promoveu diversos benefícios para o comércio local. Com o retorno da festa em modo tradicional, o período foi bem aproveitado pelos comerciantes que utilizaram a época para garantir renda extra.

O investimento realizado pela Prefeitura de Mossoró, desde o planejamento da festa, trazendo grandes atrações, atraindo turistas de várias regiões do mundo, além da estrutura de qualidade e segurança do evento, foi fundamental para o sucesso das vendas dos comerciantes.

Domilson Dantas, um dos vendedores beneficiados com a festa, enalteceu o trabalho do Município. A segurança foi um dos pontos destacados pelo comerciante.

“A festa foi uma maravilha, uma festa muito bem organizada, muita segurança. Não sei se dou nota dez ou nota mil. Não deixou a desejar, foi boa por tudo”.

Quem também faturou com a venda de sanduíches e cachorro-quente foi a comerciante Eurides Meirelles.

Participando pela primeira vez do evento, a vendedora aprovou a organização. Comercializando no lado externo do Polo Estação das Artes, ela comemora o resultado positivo das vendas.

“Nota 10 em tudo. Parabéns à organização do MCJ. Os organizadores fizeram tudo perfeito. Pra mim foi ótimo em tudo, só em participar já foi espetacular. Obrigada pelo carinho e dedicação aos vendedores. As vendas foram maravilhosas”, agradeceu.

Neste ano, a Prefeitura de Mossoró realizou de forma organizada o cadastramento dos interessados pela comercialização nos polos do “Mossoró Cidade Junina”.

Os espaços foram ampliados, permitindo que mais comerciantes fossem beneficiados com o evento. Todo o processo foi realizado de forma rápida e eficiente, não sendo preciso passar o dia ou à noite para realizar o credenciamento, como historicamente ocorria em outras edições.