Top 4 melhores refrigerantes atuais + dica de drink

Algumas comidas e bebidas conseguem até deixar nosso dia melhor, não é mesmo? Dentre estes, existem alguns drinks e bebidas que consumimos de vez em quando e que conseguem agradar qualquer um pelo seu sabor único, marcante e deixar alguns alimentos ainda melhores, por ter um bom acompanhamento.





Os refrigerantes são um bom exemplo disso, por agradarem o paladar de crianças e adultos em diferentes situações. Conseguem ficar incríveis em um churrasco, acompanhado de cortes de carne bovina , ou também em um aniversário com um bolo bem molhadinho. Além disso, uma pipoca de cinema com guaraná, não tem preço.





O refrigerante pode nos trazer diversas possibilidades de combinações, sempre sendo delicioso. A seguir, mostramos os 4 melhores refrigerantes atuais e, além disso, uma dica de drink com refrigerante para você experimentar essa bebida de outro jeito.





Confira:





Sprite

Esse refrigerante é da marca da Coca-Cola Company e consegue agradar o paladar dos amantes de limão. Essa soda limonada tem um sabor doce e bem cítrico ao mesmo tempo, não sendo nada enjoativa e combinando com diversos alimentos.





Esse sabor super refrescante combina muito com dias quentes de verão. Experimente pedir essa bebida com um espetinho de camarão dourado na praia. Se torna a combinação perfeita de sabor e refrescância.





Pepsi

A Pepsi é um refrigerante muito consumido nos Estados Unidos e ganhou bastante repercussão no Brasil, principalmente sua versão Twist que combina o refrigerante de cola da marca com essência de limão, uma delícia.





A Pepsi de alguma forma, consegue combinar muito com carne suína para churrasco . Ela consegue dar mais equilíbrio no sabor forte da carne de porco, além de trazer refrescância em dias quentes. Um refrigerante gelado no verão é uma das melhores coisas para se apreciar!





Coca-Cola

Obviamente que a Coca-Cola não poderia ficar de fora dessa lista, afinal, é o refrigerante mais consumido em todo o mundo e mais adorado pelas pessoas também. Dentre todas as marcas do mundo, ela é a quarta maior e, isso mostra a grandiosidade que um refrigerante tem mundialmente e como conquistou o paladar de todas as pessoas.





A Coca-Cola, gelada e acompanhada de salgados, doces, lanches e até mesmo aquele famoso arroz, feijão e bife com batata frita, se torna algo incrível no paladar das pessoas.





Guaraná Antarctica

O Guaraná também consegue ser o queridinho de muitas pessoas, sendo a combinação perfeita com lanches, salgados fritos e, claro, uma deliciosa e querida pipoca de cinema.

Além de possuir um sabor docinho, marcante e super refrescante, o guaraná consegue dar mais energia às pessoas. Seu consumo de forma equilibrada não traz nenhum malefício à saúde e ainda te garante dias mais felizes e refrescantes.





Dica de drink:Coquetel cítrico sem álcool

Uma bebida não-alcoólica, se preparada adequadamente, pode ser muito bem-vinda. Esse drink que separamos a seguir é muito fácil de ser feito, além de ter um sabor maravilhoso. Para ele, você precisará de:

● 1 xícara (chá) de leite condensado

● 500 ml de Soda limonada ou Fanta laranja;

● 1 xícara (chá) de suco de maracujá natural;

● Folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um liquidificador e, em seguida, adicione em um copo com bastante gelo. Aproveite!