PM registra homicídios em Mossoró e Severiano Melo e uma troca de tiros com vítima fatal em Baraúna

A violência marcou as últimas 12h em municípios da região oeste do Rio Grande do Norte. A Polícia Militar registrou homicídios em Mossoró e Severiano Melo e uma troca de tiros com vítima fatal na cidade de Baraúna.

Em Mossoró, por volta das 18h desta quinta-feira (30), Paulo Henrique da Silva Moura, natural de Areia Branca, foi morto a tiros em via pública, no Abolição I, no momento em que seguia para a casa da ex-companheira, onde iria deixar fraldas para a filha.

Por volta do mesmo horário, João Maria Martins entrou em óbito no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). O homem havia sofrido um ferimento a tiros na cabeça, na tarde da terça-feira (28), no muro de uma residência localizada no Pirrichil.



Ele foi socorrido para o hospital em estado grave, mas na noite de ontem acabou não resistindo.

As motivações dos dois crimes, bem como seus autores, ainda é desconhecida. A Delegacia de Homicídios de Mossoró vai investigar os casos.

BARAÚNA

No município de Baraúna, também na noite desta quinta-feira (30), dois suspeitos foram baleados durante uma troca de tiros com a Polícia Militar.

A dupla havia acabado de realizar um arrastão em uma residência e fugiu em um veículo roubado do local, em direção ao Ceará. Na saída da cidade, se deparou com uma guarnição da PM, momento em que foi iniciada um acompanhamento tático.

Durante a ação, os suspeitos começaram a atirar contra os policiais, que revidaram a agressão. Feridos, eles capotaram o veículo.

A PM conseguiu prender um deles e socorrê-lo para o hospital da cidade. Em seguida, ele foi transferido para o HRTM, em Mossoró.

O outro suspeito conseguiu se esconder no matagal. Horas depois, ele se entregou, afirmando estar baleado. Também chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho da unidade de saúde.

Os nomes dos suspeitos ainda são desconhecidos.

Os corpos dos três mortos, dois em Mossoró e um em Baraúna, foram removidos para a sede do Itep em Mossoró.

SEVERIANO MELO

Já em Severiano Melo, o show de Zé Cantor, que acontecia na festa de São Pedro, na manhã desta sexta-feira (1º), foi interrompido por um duplo homicídio.

Segundo informações da PM, por volta das 5h20, um suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra dois rapazes no meio da multidão.

As vítimas foram identificadas como Pedro Inácio de Lima Júnior, de 15 anos, e José Juliano Soares Oliveira , de 20 anos, ambos naturais do município de Rodolfo Fernandes.

Os corpos foram removidos para a sede do Itep, em Pau dos Ferros. O crime será investigado pela Polícia Civil de Apodi.