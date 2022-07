Fátima inaugura oficialmente a Base Integrada da PM na RN 117, em Mossoró

O novo posto policial, localizado em frente ao Cidade Jardim, perto do Cidade Oeste, é fruto de uma parceria público/privada entre o governo do estado e a Casanova Construções. A base já vem funcionando desde o início do mês de junho, quando foi montada a operação integrada de segurança para o Mossoró Cidade Junina, mas somente agora foi oficialmente entregue pela governadora Fátima Bezerra.

Nesta sexta-feira (1º), a governadora Fátima Bezerra, que cumpre agenda na região oeste do Rio Grande do Norte, inaugurou oficialmente a Base Integrada da Polícia Militar, construída na RN 117, em frente ao Cidade Jardim, perto do Cidade Oeste, na zona sul da cidade de Mossoró/RN.

A unidade, fruto de uma parceria público/privada entre o governo do estado e a Casanova Construções, irá substituir o antigo posto policial da Polícia Rodoviária Estadual, que não dispunha de estrutura adequada e nem segurança para a atuação dos militares.

Em entrevista ao Portal Mossoró Hoje, o Coronel Castelo Branco, comandante do CPRE, falou sobre a entrega da Base e os benefícios que ela vai oferecer à população e aos policiais.

De acordo com o Coronel, além da Polícia Militar, a base poderá abrigar outra forças de segurança para um trabalho integrado.





O Major Emerson, comandante do CIPRV, também concedeu entrevista falando sobre as novas instalações do novo Posto que, ao contrário do antigo prédio, oferece acomodações e infraestrutura adequadas, com refeitório, dormitórios, dentre outros benefícios que irão garantir dignidade aos agentes de segurança que irão atuar no local.





A Governadora Fátima Bezerra afirmou que é uma felicidade imensa poder entregar mais esta importante obra para a população de Mossoró e região.

“Isso significa fortalecer as ações de segurança pública aqui em Mossoró e em toda a região. Significa a gente avançar cada vez mais no combate a criminalidade e a violência”, disse.

Nesse contexto, Fátima enfatizou diversas ações na área de segurança pública que vêm sendo realizadas na sua gestão. A mais recente delas, o lançamento, nesta sexta-feira (1º), do concurso para oficiais da PMRN.

A gestora ainda falou sobre ações em outra áreas, como educação e infraestrutura, que estão em andamento e devem ser entregues à população do RN.