Sicoob Potiguar inaugura agência em Mossoró nesta sexta, 1 de julho

O Sicoob Potiguar está celebrando 25 anos. E para marcar esse importante momento, a cooperativa presenteia Mossoró com sua primeira agência na cidade. A inauguração acontece nesta sexta-feira, dia 1º de junho, às 19h30, com presença dos diretores e autoridades locais, além do cerimonial do jornalista Tuca Viegas. A unidade está localizada na região central da cidade, na rua Juvenal Lamartine, nº 727, esquina com a Rua Prudente de Morais, no bairro Bom Jardim.

Os mossoroenses estão ganhando uma agência com proposta moderna. A ideia do projeto foi fazer com que o associado se sinta em casa, no seu café preferido ou no seu próprio trabalho. A ambientação interna seguiu todos os conceitos já aplicados nas outras agências do Sicoob Potiguar, mas foi além com a criação de novos espaços convidativos para os cooperados. Há um amplo lounge e uma área de coworking para aqueles associados que precisarem trabalhar enquanto aguardam atendimento.



“Mossoró é uma cidade pólo, tem grande potencial de crescimento, atende a muitos municípios da região oeste do estado. Dentro do nosso plano de interiorização a cidade é fundamental. Mas tem o lado humano também. O mossoroense é um povo que ama sua terra e sua cultura. Esse é um ponto que dialoga muito bem com o Sicoob. Pois somos comprometidos com o desenvolvimento local”, comenta Custódio Arrais, presidente do Sicoob Potiguar. Ele destaca também que a chegada da cooperativa em Mossoró vai favorecer os pequenos, médios e grandes empresários que buscam recursos para ampliar seus empreendimentos.

O Sicoob Potiguar inaugura sua agência em Mossoró no momento de maior crescimento em seus 25 anos de história. A cooperativa foi a que mais cresceu no Nordeste dentro do sistema Sicoob.







Sobre o Sicoob

O Sicoob é um dos maiores sistemas financeiros cooperativos do Brasil. Os serviços oferecidos são muito parecidos com os dos bancos tradicionais, mas no formato de cooperativa os clientes são associados e assim participam como donos do negócio. Dessa forma, os resultados financeiros da cooperativa são repartidos entre todos os cooperados e todo o resultado fica na comunidade onde está inserida a cooperativa.

O cooperativismo financeiro também é conhecido por oferecer taxas e tarifas mais baixas que os outros bancos. Por todos esses fatores, cada vez mais o Sicoob tem conquistado novos associados, o que tem feito inclusive a instituição despontar entre as maiores instituições financeiras do país.







Anote para não esquecer:

Sexta-feira, 1º de julho

A partir das 19h30

Agência Sicoob Potiguar (rua Juvenal Lamartine, nº 727, bairro Bom Jardim).