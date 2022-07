Auditório e praça de convivência da faculdade de Medicina da Uern são reinaugurados

O Governo do RN realizou mais uma ação para o fortalecimento da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (1º), com a entrega da recuperação do auditório e da praça de convivência da Faculdade de Ciências da Saúde (Facs), onde funciona o curso de Medicina.

Com capacidade para 214 pessoas, o auditório será multicompartilhado. Servirá à Uern e a toda a região. Além dele e da praça de convivência, a cantina da Facs e as salas administrativas presentes naquele espaço voltam a funcionar.

A govenadora Fátima Bezerra afirmou que a obra representa “mais uma parceria, da sintonia e da ação conjunta da Universidade com o Governo do Estado, proporcionando benefícios para a população”. Enquanto chefe do Executivo, Fátima Bezerra é chanceler da Uern.

A comunidade acadêmica da Faculdade, representada pelo estudante de Medicina, Olímpio Magalhães, e pela professora e vice-chefe do departamento de ciências da saúde, Alyssandra Rodrigues, agradeceram a conclusão da obra e a entrega dos espaços, interditados desde 2020.

“Essa faculdade é marcada por lutas belíssimas, e a reinauguração de seu auditório é uma conquista histórica. É importante reconhecer os nossos avanços. Por isso, agradeço o trabalho realizado pela nossa universidade, pela nossa cidade e pelo RN”, disse o discente Olímpio Magalhães, representante dos estudantes de Medicina.

Emocionada, Alyssandra Rodrigues lembrou os avanços daquela estrutura desde a inauguração do curso de Medicina, em 2004.

“Passa um filme na cabeça”. Segundo a docente, são 60 médicos inseridos no mercado todo ano, muito deles de origem popular. Ao todo, a Uern já formou mais de 250 médicos, sendo 60 durante a pandemia, para atuar na linha de frente do combate à Covid-19. Na próxima semana, a Faculdade entrega sua 15ª turma de médicos formados pela Uern.

A vereadora Marlene Cunha, que cursou ensino superior na Uern, falou da satisfação de ver “a Universidade, que oferece oportunidades para trabalhadores e trabalhadoras, tão valorizada e respeitada”.

“Essa não é uma cerimônia qualquer. Estamos aqui na Faculdade de Medicina em que os filhos da classe trabalhadora podem bater no peito e dizer eu posso ser médico, eu posso ser médica”, completou a deputada Isolda Dantas. “Isso é muito mais que inaugurar um auditório, é dizer pra essa Universidade que ela é, sim, um dos maiores patrimônios do estado”.

Reitora da Uern, a professora Cicília Maia registrou a sua satisfação de encontrar todo aquele equipamento reformado.

Ela mencionou as dificuldades atravessadas pela gestão universitária desde 2016 para concretizar aquela obra, a partir da gestão do ex-reitor Pedro Fernandes.

Para a reitora, o investimento, na ordem de aproximadamente R$ 450 mil, significa o reconhecimento da importância da Facs, que tem mais de 90 ligas universitárias e um ambulatório, com oferta de serviços que vão de vacinação a atendimentos de pré-natal, e muitos outros.

“Nós conseguimos! Estamos aqui diante de um auditório reformado. Então, não posso deixar de destacar o quanto nós servimos a essa sociedade, do quanto esse equipamento é importante. Nesse momento de pandemia, conseguimos entregar mais de 60 médicos para a sociedade, sem falar de enfermeiros, enfermeiras e outros profissionais”, declarou.

Para a professora, “essa é mais uma conquista para a nossa instituição. É essa impressão que quero deixar, de comprometimento dos nossos técnicos, técnicas, dos discentes e dos docentes”. Ela citou ainda o trabalho da ex-deputada federal Sandra Rosado na implantação do curso de Medicina.

ÔNIBUS ESCOLARES

No ato, em que outras autoridades do estado também compareceram, a governadora anunciou que o Governo do Estado está adquirindo 86 ônibus escolares, 46 com recursos estaduais e 40, resultado de emendas parlamentares. Desses, seis serão direcionados para Mossoró.

O investimento é de R$ 29 milhões, sendo R$ 16 milhões de recursos próprios e R$ 13 milhões fruto de emendas federais, do Senador Jean Paul, da senadora Zenaide Maia e do deputado Rafael Mota.

Esta semana também foi anunciada a compra de notebooks para os professores do ensino médio da rede estadual de educação e a melhoria da internet nas escolas.

Participaram da solenidade o vice-prefeito de Mossoró, João Fernandes de Melo Neto (Fernandinho); Socorro Batista, adjunta do Gabinete Civil; Leon Aguiar, diretor geral do Idema; Isolda Dantas, deputada estadual, vereadores da cidade e lideranças políticas da região.