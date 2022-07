“A gente não precisa mais ter medo do teto cair quando chove”. A declaração do estudante Rubens Eliabe, de 12 anos, resume o sentimento dos quase 350 alunos e da equipe de profissionais da Escola Municipal Sindicalista Antônio Inácio, unidade localizada na zona rural de Mossoró (comunidade da Barrinha), e que ao longo de mais de 30 anos de existência nunca havia passado por um amplo processo de manutenção, melhorias que foram executadas pela atual gestão nos últimos meses. O cenário de abandono ficou para trás.

Se antes as aulas precisavam ser suspensas em períodos de chuva, porque as salas ficavam alagadas, hoje o que se constata é a alegria de poder estudar em um ambiente estruturado, em plenas condições de receber a comunidade escolar.

Nesta segunda-feira (4), as aulas presenciais na escola foram retomadas, após a conclusão dos serviços de manutenção na estrutura do prédio. Assim como Rubens Eliabe, que está matriculado na unidade desde quando cursava a Educação Infantil, a manutenção na escola foi comemorada por muitos outros alunos e professores.

“A escola agora está bem melhor, porque antes tinha muito calor, agora está bem mais fresco. Os banheiros estão muito melhores. Eu realmente vi uma diferença, porque estou aqui desde o 4º ano e eu vejo uma diferença pela primeira vez, é impressionante o que aconteceu. É uma diferença notória”, declarou Rebeca Christina, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental. “Essa escola precisava de uma reforma, pois não podia chover que caía água aqui dentro, molhava todo o material. Agora a escola está bem melhor”, celebrou Davi Manoel, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental.

Professora da escola há mais de 20 anos, Francileide Holanda relembra as dificuldades enfrentadas antes da manutenção, principalmente nos períodos de chuva.

“Essa escola é a nossa segunda casa, amo trabalhar aqui. Essa reforma era algo que nós desejávamos há muito tempo, porque era muito triste a cada ano a gente chegar aqui e ver como estava estruturada a nossa escola. Estava muito decaída. No inverno era uma tristeza só. A gente vinha com a maior boa vontade para trabalhar, planejava as atividades com os alunos, e quando chegava aqui não conseguíamos ficar, porque quando começava a chover, chovia mais dentro da escola do que propriamente fora, a gente precisava sair de imediato, porque as salas ficavam cheias de água”, pontuou.

“Os banheiros também eram um problema muito sério, a estrutura da escola em si precisava demais dessa reforma. Nos últimos dias eu passei aqui em frente, quando eu vi, eu me emocionei, e até disse no grupo da escola: ‘gente, estou tão feliz com a nova cara da nossa escola, que eu tenho certeza que a partir de agora a gente virá para cá com mais amor, mais empolgação'. Ficou linda. Só gratidão por este momento”, ressaltou a docente.

O professor Roberto Rossini também comemora o novo momento da Escola Sindicalista Antônio Inácio, relembrando o cenário de dificuldades anteriormente enfrentado pela comunidade escolar.

“Era um problema sério, porque quando começava a chover, o telhado estava péssimo, e as chuvas atrapalhavam, as aulas eram suspensas. Tinha também a questão de banheiro, pintura, a conservação da escola, então de um modo geral foi feito esse serviço e ficou bom. É uma escola que o aluno vai ter até mais empolgação de assistir sua aula, de ter cuidado com a escola. Era uma reforma que há muito tempo já se falava e nunca tinha sido feita, e agora foi feita”, afirmou.

A unidade de ensino atende alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de aproximadamente 10 comunidades da região do entorno da Barrinha, como Lagoa de Xavier, Serra Mossoró, Riachinho, Cheiro da Terra, Fazenda Nova, Projeto de Assentamento Nova Esperança, entre outras.

Os estudantes têm transporte escolar garantido pela Secretaria Municipal de Educação. A escola possui 14 turmas e 16 professores.

“É a maior escola dessa redondeza. A gente está muito feliz em receber os alunos. Era uma reforma necessária, porque a estrutura dela era muito precária, forro caindo, paredes rachadas, banheiros totalmente desativados, porque não funcionavam. Todo o serviço foi feito para que recebêssemos o aluno de forma digna, não somente os alunos, mas também os professores”, destacou a diretora da unidade, Josiane Feliciano.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos foram executados na escola serviços como revisão de cobertura, substituição de toda a parte elétrica, instalação de lâmpadas de LED e de forro em todas as salas, revisão hidráulica, revisão de esquadrias, com substituição de janelas, pintura geral, entre outros. O investimento foi de aproximadamente R$ 100 mil

“Estamos entregando mais um equipamento com condições dignas de receber os alunos, uma escola que há muitos anos necessitava de manutenção, que nós a recebemos sem a menor condição de funcionamento. Foram realizados na unidade serviços de retelhamento, toda a parte elétrica foi trocada, colocamos forro nas salas, corrigimos toda a parte hidráulica, identificando e solucionando problemas na tubulação, recuperamos esquadrias e janelas. Realizamos a pintura, recuperação de armários, dentre outros serviços”, elencou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, complementando:

“É mais uma entrega importante que realizamos neste ano, mais uma na zona rural. É válido destacar que a Prefeitura de Mossoró vem fazendo investimentos com recursos próprios nas unidades de ensino, garantindo, nesta gestão, que o recurso destinado à educação seja, de fato, utilizado para promover educação de qualidade, transformando, por exemplo, a realidade de unidades antes completamente abandonadas, muitas delas na zona rural. Há outras escolas e Unidades de Educação Infantil em processo de finalização de obras e outras cujos serviços serão iniciados em breve. Nosso cronograma de serviços abrangerá unidades por toda Mossoró. Serão muitas entregas ainda este ano. Isso é trabalho. Isso é respeito. Isso é compromisso com a educação”, finalizou a secretária.