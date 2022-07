Caixões infantis descartados de forma irregular em Mossoró assustam populares

Os dois caixões foram encontrados na manhã desta terça-feira (5), por trás do Arte da Terra, na Ilha de Santa Luzia. Uma viatura do 12º Batalhão da PM, composta pelo sargento Erivan, soldado Niedson e pela policial feminina Cintia, foi até o local para averiguar do que se tratava. Os PMs encontraram os objetivos lacrados, mas ao abrirem, verificaram que se tratava apenas de produtos com avarias, que haviam sido descartados de forma irregular. O Sargento informou que ainda na tarde desta terça, a viatura retornou ao local e a prefeitura já havia feito a limpeza e recolhidos os caixões.