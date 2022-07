PMM reúne barraqueiros interessados em comercializar na Festa do Bode 2022

Faltando pouco mais de um mês para a realização da Festa do Bode, edição 2022, que acontecerá de 11 a 14 de agosto, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) está dando seguimento aos preparativos para o evento deste ano.

Na tarde desta quarta-feira (6) aconteceu a primeira reunião com barraqueiros interessados em participar da festa, ação que deverá contribuir para a ampliação do espaço de comercialização do evento.

A primeira reunião com os barraqueiros aconteceu na sede do Centro de Comercialização Armando Buá (Feira do Bode) ao lado da Ufersa, reunindo um número considerável de comerciantes.

A coordenadora dos barraqueiros Ocilene Silva adiantou que este primeiro contato com os comerciantes tem como objetivo captar o número de interessados que deverão ser convocados para outras reuniões.

“A reunião de hoje é exatamente para saber quem são os barraqueiros interessados em montar barraca na festa do Bode e a partir deste primeiro levantamento iniciarmos a organização do setor de comercialização”, destacou.

De acordo com Milena Medeiros, que também faz parte da coordenação dos barraqueiros, neste ano a expectativa é que o número de comerciantes seja maior que nos anos anteriores.

“Estamos iniciando hoje o processo de organização do setor de barracas e acreditamos que o número de barracas será bem maior neste ano, porém, o espaço comporta no máximo 80 barracas”, explicou.

O secretário de Agricultura Faviano Moreira ressaltou que existe uma expectativa muito boa para a Festa do Bode deste ano e adiantou que os preparativos já estão acontecendo.

“A festa do Bode é a maior caprifeira do Rio Grande do Norte e a nossa expectativa para este ano é que tenhamos mais de mil caprinos ovinos, mais de cem cabeças de gado, mais de cem expositores e mais de 30 mil pessoas participando do evento”, acrescentou.