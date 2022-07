Emparn registra chuvas acima de 50 mm nesta quinta-feira, 7; precipitações diminuem no fim de semana. Nessa época do ano, as chuvas no RN decorrem das boas condições do oceano Atlântico, que apresenta temperaturas das águas mais aquecidas em até 1,5°C, com 28°C, provocando aumento da umidade. Essa umidade, levada para o continente, associada ao encontro com ventos do Leste que chegam na região favorecem a ocorrência de chuvas . “Essas condições favoráveis à formação de nuvens e ocorrência de chuva devem permanecer até sexta-feira podendo provocar acumulados superiores a 50mm no Litoral”, disse o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou ocorrência de chuvas em 82 postos distribuídos em todas as regiões do estado. Nas últimas 24h, foram registrados volumes acima de 60 milímetros em diversos municípios do Leste Potiguar, como foi o caso de Vila Flor com 83.8 mm; Pedro Velho com 73mm e Extremoz com 65mm. Os maiores acumulados nas demais regiões foram Lagoa de Pedras (Agreste Potiguar) com 52,8mm, Porto do Mangue (Oeste Potiguar) com 26.8mm e Macau (Central Potiguar) com 17,3mm.



Nessa época do ano, as chuvas no RN decorrem das boas condições do oceano Atlântico, que apresenta temperaturas das águas mais aquecidas em até 1,5°C, com 28°C, provocando aumento da umidade. Essa umidade, levada para o continente, associada ao encontro com ventos do Leste que chegam na região favorecem a ocorrência de chuvas . “Essas condições favoráveis à formação de nuvens e ocorrência de chuva devem permanecer até sexta-feira podendo provocar acumulados superiores a 50mm no Litoral”, disse o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



A previsão para o final de semana, sábado (09) e domingo (10), é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral Potiguar. “No final de semana deveremos ter uma diminuição das chuvas, com o tempo mais firme para a capital potiguar”, comentou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Previsão dia a dia

07/07/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

08/07/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

09/07/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.

10/07/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral.]