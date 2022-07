Prefeita Cinthia Sonale visita obras que representam investimento superior a R$600 mil

A prefeita Cinthia Sonale conferiu pessoalmente o andamento de algumas obras na zona rural e sede do município de Grossos. As visitas aos locais de trabalho começaram pelo Moinho Holandês, cuja praça encontra-se em reforma avaliada em cerca de R$300 mil.



“Estamos investindo na reconstrução de uma nova praça para a população de Grossos, melhorando assim a qualidade de vida e o lazer das pessoas, bem como o turismo do nosso município através deste que é nosso cartão postal, o Moinho Holandês”, comentou a gestora.



A poucos metros dali, Cinthia também verificou o serviço de reparo do trecho de acesso à Prainha interditado devido ao asfalto cedido. Atendendo à sua solicitação, a secretaria de Obras já havia tomado as providências para recuperar a parte danificada da via.



A mandatária também se deslocou até à comunidade de Areias Alvas para verificar o estágio da restauração do calçamento daquele distrito. Nessa obra foram investidos mais de R$ 360 mil, valor oriundo dos recursos próprios do município a exemplo da reforma da praça do Moinho.



“A população de Areias Alvas está bastante satisfeita porque era um pleito de muito tempo e a comunidade realmente precisava desse serviço. É mais avanço, é mais trabalho, é mais desenvolvimento e investimento da gestão Cinthia Sonale e Galego Caetano”, declarou a prefeita.



Importa destacar que o rol de obras financiadas pelo erário municipal deve aumentar nos próximos dias. É que no início da semana a chefe do executivo grossense anunciou numa rede social que o estádio José Nogueira Dantas passará por uma grande reforma estimada em quase R$ 1 milhão.