IFRN oferta 12 vagas no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino da RENOEN

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) oferta 12 vagas no Curso de Doutorado em Ensino, anunciado pela Coordenação Geral do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Rede Nordeste de Ensino (Renoen).

O curso caracteriza-se por ser uma oferta multicampi, contemplando os campi Apodi, Ipanguaçu, Pau dos Ferros e Mossoró, com sede nesta última unidade.

Segundo o Edital, elaborado de forma conjunta entre as Instituições de Ensino Superior (IES) associadas à Renoen, “a escolha pela área de concentração Ensino, Currículo e Processos de Ensino-Aprendizagem está pautada na necessidade de produção de conhecimentos teórico-práticos a fim de contribuir no entendimento e na minimização de dificuldades da educação, no que diz respeito às Ciências da Natureza e à Matemática”.

INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

Para se candidatar à seleção, os interessados devem ser portadores de diplomas de mestrado, declaração de conclusão de mestrado ou declaração do coordenador do Programa de Pós-graduação (PPG) em qualquer uma das áreas do conhecimento indicadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desde que o projeto de pesquisa tenha aderência à área de Ensino, que são “Ensino, Currículo e Cultura” e “Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências e Matemática”.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet, no endereço eletrônico disponível no Portal de cada Polo do curso, entre os dias 15 de julho e 12 de agosto de 2022. No âmbito do IFRN, os interessados devem se inscrever AQUI.

No ato de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de cadastro constante no Edital (Anexo III) e anexar os documentos nele solicitados.

O processo seletivo será composto por três etapas: análise do Pré-Projeto, defesa do Pré-Projeto e arguição e avaliação curricular dos candidatos.