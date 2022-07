Ex-presidente da Caixa gastou R$ 52 mil em uma viagem de um dia para Mossoró

O ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães gastou em uma viagem de apenas um dia para Mossoró R$ 52 mil.



Os dados enviados pela Caixa ao Congresso Nacional, relatam as despesas de 102 viagens. O ex-presidente da caixa, acompanhado de suas grandes comitivas, gastou um total de R$ 1,9 milhão de reais, entre janeiro de 2019 e junho de 2022, apenas com hospedagens fora do país.



O detalhe dessa questão é que, na lista de passageiros de cada viagem de Guimarães, são quase os mesmos convidados. Dentre eles, ex-executivos do banco também investigados por assédio estão presentes em muitas viagens. As mulheres, em muitos casos, eram maioria no grupo ou estavam em número equivalente ao de companheiros de Guimarães nas agendas.



Essas viagens estão no centro das denúncias de assédio sexual contra Guimarães, pois as servidoras da Caixa que acompanhavam o banqueiro revelaram ao MPF que era nesses programas que muitas situações de assédio ocorriam.

Com informações do Politica em Foco.