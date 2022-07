Bolsonarista invade festa de petista e o mata em Foz do Iguaçu, no Paraná

A vítima Marcelo Aloíso Arruda, que é guarda municipal, usando a arma funcional, numa tentativa de se defender dentro de sua festa de 50 anos, conseguiu balear o invasor Jorge José da Rocha Guaranhos, que está hospitalizado e estável. Veja o vídeo do ataque e o que diz as autoridades de vários partidos, inclusive o presidente Bolsonaro, sobre a tragédia em Foz do Iguaçu

O policial penal Jorge José da Rocha Guaranhhos, de 38 anos, invadiu a festa de aniversário de 50 anos do guarda municipal Marcelo Aloísio de Arruda, e o matou a tiros na madrugada deste domingo, dia 10, no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Veja o vídeo que mostra o policial penal atirando no guarda municipal, que também revida. Confira também abaixo o que diz as autoridades, inclusive o presidente Jair Messias Bolsonaro. Jorge José conseguiu sobreviver e está internado e estável.

O que motivou o ataque e como tudo aconteceu.

Marcelo Arruda estava com familiares e amigos comemorando 50 anos, com uma festa toda decorada com as cortes do seu partido, o PT, e com fotos de Lula, sua preferência para presidente da República, quando Jorge José passou em frente dizendo aos gritos: “É BOLSONARO. SEUS FILHOS DA PUTA. SEUS DESGRAÇADOS. É O MITO1”.

Marcelo Arruda teria jogado um copo de cerveja em Jorge José, que estavam no carro acompanhado da mulher e o filho pequeno. Ele fez o retorno, passou em frente novamente do local da festa e exibiu a arma, dizendo que iria voltar em vinte minutos para matar todo mundo. O Guarda Municipal pegou sua arma no carro. Em poucos minutos, o policial penal voltou.

Jorge José já entrou atirando em Marcelo Arruda, que, baleado nas pernas, caiu perto das mesas. Jorge José se aproxima para terminar de matar e uma mulher o empurra, numa tentativa de evitar o assassinato. Mesmo baleado, Marcelo Arruda revida e o derruba. Em seguida outras pessoas entram na cena e pedem socorro e desferem chutes em Jorge José.

Os fatos foram divulgados em rede nacional por diversos veículos de comunicação, se reportando aos Boletins de Ocorrências registrados na Delegacia de Policia Local e também em depoimentos de quem estavam na festa, testemunhando tudo. Confira o vídeo mostrando o momento exato do ataque e a tentativa de defesa de Marcelo Arruda.

Num primeiro momento, foi dito que o policial penal federal Jorge José também teria morrido, porém no final da tarde a delegada que investiga o caso concedeu entrevista coletiva e disse que sobreviveu, está internado e estável. Vai ser autuado em flagrante por homicídio.





Veja mais

Polícia Civil do Paraná recua e diz que o policial penal federal está vivo

Casos de intolerância

Quilombola amarrado espancado por bolsonarista em Portalegre

Bolsonarista mata cabeleireiro em Mossoró

MPRN denuncia Junior Preto e mais dois por matar o advogado Eliel Ferreira





A reação de aliados e outros partidos ao assassinato brutal do petista Marcelo Arruda

O assassinato de Marcelo Arruda provocou a reação imediata dos líderes de vários partidos, principalmente o Partido dos Trabalhadores e dos presidenciáveis Ciro Gomes, Simone Tebet, Marcelo Freiro, Lula. Do Rio Grande do Norte, Jean Paul, Fátima Bezerra, Isolda Dantas, Natalia Bonavides..











Até o presidente Jair Messias Bolsonaro, depois da enorme repercussão nacional do ataque covarde ao petista Marcelo Arruda reagiu. Só que, como de costume, atribuindo culpa aos outros ou instituições. Ele republica uma mensagem de 2018.