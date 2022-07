Mais uma ocorrência de homicídio é registrada na região de Rodolfo Fernandes, no RN

A violência assusta em Rodolfo Fernandes há mais de ano e intensificou nos últimos meses, com assassinatos brutais na cidade e também nos municípios vizinhos, como Taboleiro Grande, Itaú e Severiano Melo.

Neste domingo, 10, o MH noticiou o caso do Gordinho do Frango, que foi morto com mais de 30 tiros em frente a um bar na cidade. Agora no início da noite deste domingo, a Polícia Militar confirmou que queimara um Fiat Pálio com um corpo dentro na entrada da cidade.

A notícia é do Blog de João Moacir, de Taboleiro Grande. A Polícia Militar está no local isolando-o para o início dos trabalhos periciais e remoção do corpo para exames na sede do ITEP, em Pau dos Ferros. É mais um caso para a Polícia Civil investigar, entre vários outros.

No caso em questão, a PM não tem como informar, a princípio, se foi assassinato, apesar dos indícios serem fortes. Os exames no corpo vão indicar se a vítima estava viva ou já sem vida quando o carro foi queimado. Assim como em outros casos, não existe testemunha.